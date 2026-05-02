sábado 02 de mayo de 2026
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CULTURA
Más de 600 bailarines dieron inicio al certamen folclórico “La 7 de abril” en Luis Beltrán
Se viene una gran bicicleteada para celebrar el 121° aniversario de Chimpay
Presentaron la nueva web oficial del Municipio de Lamarque
SINIESTRO VIAL
Mujer hospitalizada tras un vuelco en el camino alternativo de Río Colorado
TALENTO DEL VALLE MEDIO
De Luis Beltrán a HBO Max: Ayelén Bustos Suárez estrenó su serie animada para adultos
SENAF
Provincia refuerza prevención del hostigamiento entre pares en escuelas
PROVINCIAL DE VÓLEY
Luis Beltrán compite en el Provincial Sub 16 de vóley en Viedma
POLÍTICAS PÚBLICAS
Presentaron “Construir Inclusión”, un plan para viviendas accesibles destinadas a personas con discapacidad
CAPACITACIÓN Y PRODUCCIÓN
La Sociedad Rural de Choele Choel presentó la grilla de charlas de la Fiesta del Ternero
DEPORTE Y AVENTURA
Llega la séptima edición de Choele Extremo: desafío entre bardas y naturaleza
INVERSIÓN EN SALUD PÚBLICA
El hospital de Chimpay incorporó nuevo equipamiento para el área de kinesiología
ENCUENTRO PROVINCIAL
ATE Río Negro reclamó paritarias y definió medidas de protesta en su Congreso
SEGURIDAD
Río Negro aprobó el uso de armas "menos letales" para la Policía
FIESTA DEL TERNERO
Choele Choel se prepara para una nueva edición de la Fiesta del Ternero
PRODUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
Charla clave sobre genética ganadera en la Fiesta Provincial del Ternero en Choele Choel
Río Negro impulsa la tecnificación del riego con alivio fiscal y financiamiento estratégico
¿Una feria global como clave para reimpulsar la fruticultura rionegrina?
SESIÓN EN LA LEGISLATURA
Aprueban suspender cortes de servicios básicos hasta 2027 para sectores vulnerables
AUTOMOVILISMO
El piloto vallemediense Antonino García se baja del Turismo Nacional por motivos presupuestarios
VACA MUERTA
Pesatti impulsa un corredor ferroviario entre San Antonio Este y Vaca Muerta para reducir costos logísticos
PERSONAS JURÍDICAS
Rienderos del Colorado: vecinos unidos por una causa solidaria
San Antonio Oeste tendrá un nuevo Juzgado de Familia
PROFUNDO DOLOR
“Perdoname mamá por llevarte ahí”: el dolor, la denuncia y la causa que investiga la muerte de una mujer de 86 años en Choele Choel
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN
Dictan cuatro meses de prisión preventida al imputado por la muerte del ciclista en Lamarque
CONMOCIÓN EN ALTO VALLE
Se conoció la identidad del joven asesinado a balazos en Cervantes
VIOLENCIA EN ALTO VALLE
Mataron a balazos a un joven en Cervantes
TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN
Más de 120 productores participaron de una jornada de innovación agrícola organizada por el Ceaer
MOVIMIENTO MILITAR
Darwin vuelve a ser eje estratégico con la llegada del Ejército Argentino
FIESTA CAMPERA
Lamarque vive una gran fiesta campera con tres días de tradición, música y destrezas
HACIENDA
Río Negro potencia el acceso al financiamiento para pymes
SALUD
Río Negro se posiciona a la vanguardia nacional con la Ley de Salud Digital
INSTITUTO DE ASISTENCIA A PRESOS Y LIBERADOS
Fortalecen el acompañamiento a familias de personas privadas de la libertad
CULTURA, DANZA Y TRADICIÓN
Luis Beltrán se prepara para un gran certamen folklórico con más de 800 participantes
ENERGÍA
La Legislatura ratificó el acuerdo que impulsa exportación de gas
Conoce a los postulantes al próximo reinado del 126° aniversario de Lamarque
PRODUCCIÓN LOCAL Y DESPLIEGUE NACIONAL
La Feria Municipal de Darwin se instala en la Plaza de los Ejercicios junto al Ejército Argentino
EN EL CET N° 13
Comienzan las clases de básquet social en Choele Choel
121° ANIVERSARIO
Convocan a jóvenes a mostrar Chimpay a través de un concurso audiovisual
EDUCACIÓN
Después de casi dos décadas, el CET N° 13 de Choele Choel vuelve a tener cooperadora
BROMATOLOGÍA
Decomisaron y destruyeron mercadería vencida en comercios de Choele Choel
Quién es el imputado de 31 años por la muerte del ciclista en Lamarque
Accidente de tránsito entre una moto y una camioneta en pleno centro de Río Colorado
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Homicidio culposo y prisión preventiva para el presunto autor del choque fatal del ciclista en Lamarque
DPA
Néstor Pérez asume al frente del DPA para fortalecer la gestión del agua
Juntos Somos Río Negro inicia una nueva etapa con eje en el territorio, la gestión y la renovación
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Quiénes son los médicos imputados por la muerte de una mujer de 86 años en Choele Choel
CONCIENTIZACIÓN
Día del Animal: una invitación a reflexionar sobre el cuidado, el respeto y el compromiso comunitario
DÍA DEL ANIMAL
“El abandono es consecuencia de la falta de educación”: la mirada de una estudiante de veterinaria y rescatista del Valle Medio
Confirman la alianza entre María Emilia Soria y Aníbal Tortoriello
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Río Negro avanza en la repavimentación de rutas provinciales 6 y 8
AMBIENTE Y PRODUCCIÓN
La “Ruta del Bidón” sigue creciendo: ya se recuperaron más de 10 millones de kilos
OBRAS PÚBLICAS
Darwin avanza con loteo, viviendas y el nuevo polideportivo
DEPORTE REGIONAL
Atletas de Luis Beltrán fueron convocados para los Juegos Epade
AUTOMOVILISMO REGIONAL
Se viene la 15° edición del Rally Integración del Valle Medio
SALUD PÚBLICA
Vacunas en Río Negro: el ministro de Salud despejó dudas y contó por qué hay demoras en la entrega de dosis
PRONÓSTICO Y ALERTAS
Continúa la alerta amarilla por vientos en el Valle Medio durante este miércoles
EDUCACIÓN Y PRODUCCIÓN
El CET 29 de Luis Beltrán firmó un convenio y estudiantes realizarán pasantías en la Chacra Experimental
AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Residuos: Río Negro avanza hacia un modelo regional y suma tecnología
AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN
Detuvieron al presunto autor del choque fatal que mató a un ciclista en lamarque
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Secuestran un vehículo en Choele Choel por el accidente fatal en Lamarque
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Imputaron a dos médicos de Choele Choel por la muerte de una mujer de 86 años
Detuvieron al sospechoso de atropellar a un ciclista en Lamarque y darse a la fuga
PREVENCIÓN Y AMBIENTE
Brindan charla sobre prevención de incendios y permisos de quema en Luis Beltrán
TURF EN VALLE MEDIO
Lamarque se prepara para una gran reunión hípica en el club "El Fogón"
SALUD Y PREVENCIÓN
Comenzó la jornada de vacunación de las américas con recorridas en comercios de Luis Beltrán
ESPECTÁCULOS
Chechelos llega a Choele Choel con su gira aniversario
ADULTOS MAYORES
Río Negro lanzó capacitación para promover el buen trato a personas mayores
CONTROLES Y CONVIVENCIA
Choele Choel destruye escapes libres y refuerza los controles contra el ruido ilegal
PROPUESTA CULTURAL
El coro “Ekkos del Río” presenta su ensayo abierto en Luis Beltrán
ENERGÍA
Menos impuestos en la energía para riego: alivio directo al productor
Ránking de noticias
Más de 600 bailarines dieron inicio al certamen folclórico “La 7 de abril” en Luis Beltrán
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Se viene una gran bicicleteada para celebrar el 121° aniversario de Chimpay
Tecnología, agua y capital: el trípode estratégico para potenciar la producción regional
Río Negro impulsa la tecnificación del riego con alivio fiscal y financiamiento estratégico
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